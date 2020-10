Among Us sotto attacco da parte di un hacker – che vuole follower per sé e voti per Trump

Purtroppo, i videogiochi più popolari finiscono spesso al centro del mirino degli hacker, che si divertono a rovinare l’esperienza di gioco di tutti. In alcuni casi si tratta di cheater, che vogliono avvantaggiarsi di trucchi per avere la meglio sugli altri. Altre volte, invece, si tratta proprio di pirati informatici, che rovinano l’esperienza di gioco per avanzare pretese sugli sviluppatori o sugli altri giocatori spaventati.

È anche il caso di quanto sta accadendo in Among Us, dove alcuni giocatori si stanno imbattendo in un odioso hacker che scrive in chat «iscriviti al canale YouTube [nome canale] | TRUMP 2020».

Il canale in questione, del quale non citiamo il nome per non dargli ulteriore visibilità, è uno di vendita cheat e mostra video in cui effettivamente vengono mostrati dei giochi hackerati. Se non ci si iscrive al canale, minaccia l’hacker, allora il proprio dispositivo sarà a sua volta hackerato, o i giocatori saranno uccisi in-game senza poter nemmeno giocare.

In Among Us almeno uno dei giocatori è un impostore che vuole sabotare o uccidere gli altri

Alcuni hanno segnalato che, quando questo hack si verifica, scompare lo sfondo dello scenario di gioco, facendo comparire impostori e crewmate come se fossero fluttuanti nello spazio. Il tutto, rende impossibile giocare, ovviamente.

Gli sviluppatori, InnerSloth, hanno fatto sapere di essere a conoscenza del problema e di essere al lavoro su una manutenzione d’emergenza per risolverlo, che ha colpito le partite pubbliche e che potrebbe causare qualche inconveniente ai giocatori: il team ha deciso di non andarci troppo per il sottile, per evitare di lasciare ulteriore tempo a disposizione del fastidioso hacker.

I nostri colleghi del sito Eurogamer.net hanno scovato il canale Discord dell’hacker, che a quanto pare in realtà è aiutato anche da altri (sembra una cinquantina di persone) nella distribuzione di questo bot. I giocatori colpiti dall’hacking sarebbero 4,9 milioni.

Ogni partita potrà contenere uno o più Impostori: il resto è carne da macello.

Interpellato da Eurogamer, l’hacker ha anticipato di aver già trovato un modo per bypassare la patch d’emergenza . Quando gli è stato chiesto il perché di questi attacchi, l’hacker ha risposto:

Per vedere le reazioni, e per ridere. Creo e vendo cheat per miriadi di giochi, questa è solo un’esibizione pubblica. Mi sono arrivate centinaia di minacce, anche di morte, lol, ma non me ne frega niente e dubito fortemente che qualcuna si realizzi davvero.

Quando gli è stato chiesto il perché faccia riferimento a Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti e in corsa per il secondo mandato alla Casa Bianca, tra i suoi messaggi, ha spiegato:

Sono uno studente al college e supporto Trump, con le elezioni vicine e tutta questa pubblicità ho pensato di aggiungere quel riferimento.

Il server Discord in questione, fa notare Eurogamer, era purtroppo infarcito di contenuti tossici, come commenti razzisti e la condivisione di immagini di maltrattamenti sugli animali.

Non possiamo che augurarci che InnerSloth risolva quanto prima l’inconveniente e che la situazione torni alla normalità, rispedendo le «risate» dell’hacker da dove sono arrivate.