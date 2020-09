Amazon: tantissime offerte su Blu-ray e DVD!

Se siete appassionati di cinema, sarete felici di sapere che Amazon ha da poco dato il via a una serie di promozioni realmente sorprendenti su un gran numero di film in DVD e Blu-ray! Noi di SpazioGames abbiamo quindi deciso di farvi una cernita davvero molto accurata dei prodotti più meritevoli di attenzione, ovviamente considerando i gusti dei nostri affezionati lettori.

Partiamo quindi con C’era Una Volta A Hollywood, il capolavoro di Quentin Tarantino offerto in Blu-ray al prezzo davvero basso di 12,08€, seguito dall’altrettanto clamoroso Spider-Man: Far From Home, secondo capitolo delle avventure dedicate all’Arrampicamuri Marvel offerto in Blu-ray a soli 12,99€. Da non perdere neanche il pazzesco film di Christopher Nolan – regista di Tenet – The Prestige, in listino in versione Blu-ray a soli 9,49€.