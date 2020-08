Amazon: tante offerte sui prodotti Microsoft Surface!

Il Back to School 2020 sta per prendere il via e Amazon ha deciso di accompagnarci per mano nel ritorno a scuola, con offerte e promozioni che vanno ad arricchire la proposta del Back to School! Il celebre portale dedicato all’e-commerce ha infatti ben pensato di proporre numerose offerte dedicate al mondo dei prodotti Surface, ossia i migliori device – inclusi laptop e tablet – con cui poter lavorare o studiare in assoluto relax.

I prodotti in offerta sono davvero tanto, ma su SpazioGames abbiamo deciso di segnalarvi la promozione relativa al sorprendente tablet Surface Pro 7, che nel suo formato con SSD da 256 GB è in sconto su Amazon al prezzo di 1.149,00€, con ben 250 euro di risparmio rispetto ai 1.399,00€ del prezzo base. Con Surface Pro 7 metterete mano a uno dei migliori dispositivi 2-in-1 presenti sul mercato, (forse tra i migliori per un utilizzo che professionale o di studio in mobilità), quindi il costo è sicuramente giustificato.

Dotato di un’ottima autonomia e un design unico nel suo genere, il Surface Pro 7 è un’evoluzione del modello Pro 6, grazie anche e soprattutto alla presenza di un processore Intel Core di ottava generazione di classe laptop, in grado di rendere Surface Pro 7 l’oggetto ideale per tutti i lavoratori – specie quelli attivi nel campo del disegno e della grafica – e gli amanti della tecnologia a 360° (grazie anche alla presenza di porte USB-C e USB-A).

Leggerissimo e compatto (parliamo infatti di appena 775 grammi di peso), Surface Pro 7 è sicuramente la scelta per chi vuole performance e un prezzo davvero sorprendente (ricordiamo infatti i 250 euro di sconto sul prezzo di listino). Il Surface Pro 7 è accompagnato da tutta una serie di altri oggetti all’altezza delle aspettative, che potete comodamente consultare nella pagina dedicata alle offerte Surface.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili