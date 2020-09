Amazon: tante offerte sugli spazzolini elettrici

Se stavate pensando di acquistare uno spazzolino elettrico per pulire accuratamente i vostri denti e garantirvi un’ottima igiene orale, oggi vi segnaliamo un’offerta che potrebbe proprio fare al caso vostro! Infatti, Amazon attualmente consente di acquistare una vasta scelta di spazzolini elettrici a prezzo scontato.

Si tratta di un’occasione particolarmente ghiotta, dato che, tra i prodotti in offerta, troviamo un dispositivo all’avanguardia come l’Oral-B Genius X Luxe Edition, che solitamente costa 227,90€ ma che oggi potrete potarvi a casa a soli 169,99€. Lo spazzolino elettrico in questione è davvero “smart”, in quanto potrà connettersi all’app dedicata sul vostro cellulare tramite Bluetooth e valutare la qualità della vostra pulizia. Grazie all’intelligenza artificiale sarà in grado, infatti, di riconoscere il vostro spazzolamento per risultati eccezionali ogni giorno. Non manca un sensore di controllo per assicurarvi di applicare la giusta pressione ed evitare di portare ad inconvenienti come il sanguinamento delle gengive. Viene infine fornito con una pratica custodia da viaggio dotata anche di una porta USB.

Se cercate qualcosa di più economico, ma ugualmente valido, in promozione troviamo anche l’Oral-B Smart 4, acquistabile per soli 79,45€, con uno sconto del 13% sul prezzo di listino, che vi consentirà di sbiancare delicatamente i denti sin dal primo giorno, rimuovendo le macchie superficiali grazie alla coppetta lucidante che trattiene il dentifricio e lo rilascia dove necessario. La batteria agli ioni di litio integrata, infine, dura più di due settimane. In questo modo, non dovrete preoccuparvi di portar dietro il caricatore in vacanza.

Per completare la pulizia dentale, infine, potreste acquistare l’idropulsore Panasonic senza Fili, che eliminerà qualsiasi residuo di cibo tra i vostri denti. Il dispositivo offre la possibilità di regolare il getto d’acqua in due diversi livelli (Normale e Soft), mentre la capacità del serbatoio è di 165ml.

Di seguito vi proponiamo la nostra selezione delle offerte più interessanti.

