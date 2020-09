Amazon Smart Plug in offerta a soli 9,99 €

Volete rendere le prese elettriche di casa vostra “intelligenti”, in modo che rispondano ai vostri comandi vocali o da smartphone in qualunque momento? Amazon Smart Plug vi viene incontro grazie alla sua tecnologia e soprattutto all’offerta che vi proponiamo oggi, che la vede in saldo per un periodo di tempo limitato.

La promozione sarà disponibile fino alla fine del 2020 e, per accedervi, vi basterà inserire il codice sconto SMART10 una volta che l’avrete inserita nel vostro carrello. Con questo codice, potrete farla vostra ad appena 9,99 € contro gli originali 24,99 €.

Amazon Smart Plug è una presa elettrica con connessione smart: usandola, potrete gestire la presa della corrente tramite i comandi vocali di Alexa, disponibili sia sul vostro dispositivo Amazon dedicato, sia sul comune smartphone o tablet a prescindere dalla marca.

Amazon Smart Plug non ha bisogno di alcun hub e adoperando Alexa può addirittura venire programmata secondo routine prestabilite, per spegnere una luce ad un certo orario della giornata, ad esempio, e tutti gli usi creativi che vi potranno venire in mente: l’accensione e lo spegnimento automatico di luci, macchine del caffè e altri elettrodomestici o il controllo da remoto quando sei fuori casa.

Se siete pronti ad installare un po’ di domotica nella vostra casa, potete farlo subito a costo bassissimo acquistando adesso Amazon Smart Plug, la presa intelligente con connettività wi-fi (richiede una connessione da 2.4 Ghz) che vi semplificherà enormemente la vita.