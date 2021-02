Le migliori offerte Amazon sui dispositivi Amazon Echo

Rendere la propria abitazione più smart è diventata ormai una necessità, dal semplice ascolto della propria musica preferita nelle varie stanze al controllo di luci ed altri apparecchi domotici ed è proprio per questo motivo che i dispositivi Amazon Echo, dotati dell’assistente vocale Alexa, sono diventati sempre più popolari. Periodicamente, il noto gigante dell’e-commerce propone i suoi prodotti ad un prezzo scontato, proprio come in questo periodo, e questo articolo vi sarà utile per capire quale articolo sia il più adatto alle vostre esigenze.

Ricordiamo che Alexa è in grado di darvi una mano durante le comuni attività quotidiane, dall’offrire utili ricette da preparare per pranzo e cena al controllo di lampadine, serrature, prese della corrente e di tutti gli altri accessori compatibili con il suo ecosistema. Infine, dato che è collegata direttamente al vostro account Amazon, è possibile richiedere il prezzo dei prodotti sul popolare store online di proprietà di Jeff Besos e ricevere aggiornamenti sullo stato degli ordini in corso. Le potenzialità sono semplicemente infinite e possono essere espanse ulteriormente con le Skill, piccole applicazioni che consentono di aggiungere nuove abilità ad Alexa, come la riproduzione del rumore della pioggia utile per incentivare il sonno ed altro ancora. Se tenete alla vostra privacy, infine, il microfono integrato può essere semplicemente disabilitato tramite la pressione di un pulsante.

Per partire, potreste iniziare da un semplice speaker Echo Dot, disponibile sia nella sua versione di 3° o 4° generazione, per poi passare ai dispositivi dotati di schermo, come Echo Show 5 e Echo Show 8, equipaggiati rispettivamente con display touchscreen da 5″ e 8″, con i quali potrete anche effettuare video chiamate con i vostri cari o vedere i vostri contenuti preferiti su Amazon Prime Video. Inoltre, sono disponibili anche bundle con le note lampadine della serie Philips Hue, così da avere un maggior risparmio rispetto all’acquisto separato dei due prodotti.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui dispositivi Echo disponibili attualmente su Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

