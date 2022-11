Amazon Smart Plug a soli 13 euro e risparmia sulla bolletta

Mancano ancora un po’ di giorni all’effettivo Black Friday, fissato per il 25 novembre prossimo, ma già da questo momento Amazon sta proponendo delle offerte in anticipo, che ci accompagneranno fino al prossimo 28 novembre. Tra queste, non mancano anche gli sconti sui dispositivi IoT e, in particolare, vi segnaliamo il prezzo clamoroso a cui sta venendo proposto Amazon Smart Plug.

Amazon Smart Plug è una presa elettrica con connessione smart: usandola, potrete gestire la presa della corrente tramite i comandi vocali di Alexa, disponibili sia sul vostro dispositivo Amazon dedicato, sia sul comune smartphone o tablet a prescindere dalla marca.

Amazon Smart Plug non ha bisogno di alcun hub e, tramite Alexa, può addirittura venire programmata secondo routine prestabilite, per spegnere o accendere una luce o altri elettrodomestici ad un certo orario della giornata, anche da remoto. Se volete rendere la vostra abilitazione più smart, Amazon Smart Plug, la presa intelligente con connettività wi-fi, è quello che fa per voi, semplificandovi in modo consistente la vostra vita domestica.

Grazie alle offerte del Black Friday, oggi potete portarvi a casa Amazon Smart Plug a soli 12,99€, rispetto al suo prezzo di listino usuale di 24,99€, con uno sconto del 48% e un risparmio reale di 12€. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un nuovo dispositivo smart per la vostra abitazione! Inoltre, visti i rincari al costo dell’energia degli ultimi mesi, questo dispositivo vi sarà indubbiamente utile per interrompere il flusso di corrente verso le apparecchiature non in uso e, di conseguenza, risparmiare sulla bolletta.

