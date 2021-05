Amazon, scopri le migliori smart TV e soundbar per seguire gli Europei di calcio!

Il noto store e-commerce Amazon ha lanciato una serie di offerte imperdibili su una selezione di smart TV e soundbar in vista degli Europei di calcio ormai imminenti. Come di consueto, noi di Spaziogames che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV Samsung 55AU8070, che attualmente potete portarvi a casa a soli 599€, rispetto agli 849€ di listino, per un risparmio reale di 250€.

La smart TV Samsung 55AU8070 è equipaggiata con uno splendido pannello da 55″ e, grazie alla tecnologia Dynamic Crystal Color, offre una gamma di variazioni realistiche in grado di farvi apprezzare al meglio ogni dettaglio delle immagini a schermo, mentre il processore Crystal 4K mapperà in modo realistico ogni sfumatura. Infine, la modalità HDR migliora la resa luminosa della TV, offrendo una gamma immensa di colori e dettagli anche nelle scene più buie.

La smart TV Samsung 55AU8070 possiede anche un design estremamente elegante, grazie al suo profilo ultra sottile “AirSlim” che vi permetterà di posizionare il dispositivo ovunque vogliate all’interno della vostra abitazione. Non poteva di certo mancare un’integrazione con gli assistenti vocali più diffusi, come Alexa e Google Assistant, oltre al fatto che il sistema operativo Tizen è estremamente versatile e vi consente di accedere in modo semplice e rapido alle vostre applicazioni preferite.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sulle smart TV e soundbar tra gli sconti di oggi di Amazon.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Il Prime Day di Amazon si sta avvicinando, essendo previsto per fine giugno. C’è solo un requisito per poter approfittare delle offerte dell’Amazon Prime Day, ed è avere un abbonamento ad Amazon Prime. Se non siete già iscritti a questo servizio e volete sapere tutti i vantaggi che vi offre, trovate i dettagli a questo indirizzo.

