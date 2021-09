Amazon Prime Video, fino all’80% di sconto sui film a noleggio

Il noto portale e-commerce Amazon ha annunciato una promozione imperdibile su Prime Video che vi permetterà di noleggiare o acquistare tantissimi film presenti sulla piattaforma a prezzi incredibilmente bassi!

La scelta è davvero vastissima e copre i generi più disparati. Ad esempio, ad appena 0,99€ potete noleggiare, o acquistare a soli 9,99€, uno dei film horror più interessanti degli ultimi anni: Hereditary – Le radici del male. Diretto da Ari Aster, il film vede una famiglia scoprire oscuri e terrificanti segreti in seguito alla morta dell’anziana Allen.

Stesso prezzo anche l’apprezzatissimo “Cena con delitto – Knives Out“, un vero e proprio crime in stile Agatha Christie, in cui un investigatore dovrà scoprire il colpevole di un misterioso omicidio dove tutti sono sospettati.

Inoltre, se amate il filone horror non potete di verto lasciarvi sfuggire la possibilità di vedere prodotti recenti come Rosemary’s Baby, The Blair Witch Project, Devil o Man In The Dark.

Ricordiamo, infine, che l’abbonamento Amazon Prime, al costo di appena 36 euro all’anno (o 3,99€ al mese), oltre all’accesso all’enorme catalogo Prime Video, vi permette di ascoltare più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, senza contare i contenuti in-game e giochi ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming, oltre alle ormai ben note spedizioni gratuite ed al servizio di ritiro tramite le cassette Amazon HUB

Insomma, un servizio eccellente che, proposto ad un costo ridicolo, si ripagherà della spesa in pochissimi mesi, nell’arco di poche spedizioni. Inoltre, i primi 30 giorni sono gratis, quindi potete provare il servizio senza spendere nemmeno un centesimo inizialmente.

» Clicca qui per noleggiare film su Prime Video a prezzo scontato «

