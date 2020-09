Amazon Prime Day: scopri le offerte in anteprima sull’abbigliamento Amazon!

L’Amazon Prime Day è un’occasione di risparmio ancora prima di iniziare, e stavolta vi proponiamo alcune delle migliori offerte in anteprima sull’abbigliamento Amazon. Se avete bisogno di rifarvi il guardaroba, ecco le scelte ideali fornite dal popolare negozio online selezionate per voi.

Cominciamo dai pantaloni Goodthreads, marchio di Amazon, chino da uomo, vestibilità aderente, comodi, elasticizzati, moderni. È un vestito in twill di cotone con elastan elasticizzato per il massimo comfort, con slim fit attraverso la coscia e affusolato fino ad una gamba di 38 cm. Il prezzo parte dai 5,94 € e varia solo lievemente in base alla taglia.

Amazon Essentials offre anche pantaloni più elegante con taglio dritto, chiusura button e zip, se siete alla ricerca di qualcosa di forse meno pratico ma più stiloso, e propone un design classico e confortevole Stretch Slim Fit. Il prezzo parte dai 6,56 €.

Un’altra ottima occasione di risparmio è costituita dalle Sneaker a collo alto per uomo, numero 42 EU. Queste scarpe sono realizzate in pelle sintetica per il materiale esterno, mentre la fodera è in lana sintetica per una sensazione di calore e protezione ideale. L’altezza del tacco è invece di 3 cm. Il prezzo? Ultra competitivo: appena 44,96 €.

Potete trovare tutte le offerte dell’Amazon Prime Day relative all’abbigliamento Amazon a questo indirizzo, mentre di seguito vi proponiamo le migliori scelte per voi che non vi dovreste proprio perdere.

Le migliori offerte di moda dei marchi Amazon

