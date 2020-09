Amazon Prime Day: offerte anticipate sui dispositivi Amazon

In vista dell’Amazon Prime Day, ecco le offerte anticipate sui dispositivi Amazon, che permettono di risparmiare tanto sui migliori prodotti marchiati dal popolare negozio online. Se siete appassionati di elettronica e domotica, alcuni di questi articoli sono davvero imperdibili, specie ai prezzi che vi proponiamo oggi.

Partiamo con il Tablet Fire 7: la versione ricondizionata certificata con schermo IPS da 7″ e memoria espandibile con MicroSD da 32GB, di colore nero, viene a costare soltanto 52,99 € contro i 71,99 € del prezzo di listino. Su questo tablet potrete godervi i migliori contenuti di Prime Video e Netflix, usare i principali social network e giocare titoli mobile come Candy Crush Saga.

Ring Spotlight Cam Battery è una videocamera di sicurezza HD con faretto LED, allarme acustico, comunicazione bidirezionale, alimentata a batteria. Il dispositivo è compatibile con Alexa per avviare in tempo reale la registrazione con la propria voce, registra in 1080p con visione notturna e Live View, e invia avvisi quando rileva movimenti: costa adesso soltanto 159,00 € contro i tradizionali 229,00 €.

Il sistema Wi-Fi mesh Amazon eero è ora disponibile a prezzo di saldo nel suo pacchetto da 3 dispositivi, ideale per case fino a 460 metri quadrati. Questo sistema offre copertura Internet su tutta la casa, con la possibilità di aumentare la portata del router in qualsiasi momento e con qualunque provider. La configurazione semplice in pochi minuti lo rende un acquisto perfetto ora a soli 167, 40 € (contro i consueti 279,00 €).

Per tutte le offerte anticipate dell’Amazon Prime Day sui prodotti Amazon, non dovete far altro che cliccare su questo link.

