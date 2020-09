Amazon Prime Day: confermate le date del 13 e 14 ottobre!

Dopo che il consueto appuntamento estivo con l’Amazon Prime Day è stato rimandato a causa dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Coronavirus, stavamo attendendo con impazienza di sapere quando, e se, si sarebbe svolto quest’anno. Oggi, finalmente, il gigante dell’ecommerce ha annunciato che l’evento si svolgerà i prossimi 13 e 14 ottobre, due giorni durante i quali troveremo tantissime offerte relative alle più disparate categorie interamente dedicate agli abbonati al servizio Amazon Prime. Più precisamente, in Italia il Prime Day partirà alle 00:01 di martedì 13 ottobre per terminare alle 23:59 di mercoledì 14.

Ma non è tutto! Già da oggi, e sino al 12 ottobre, tutti i clienti Amazon Prime che effettueranno degli acquisti di prodotti di piccole e medie imprese del valore di almeno 10€ riceveranno un buono del valore di 10€ da spendere durante il Prime Day. Infatti, durante il Prime Day e le festività natalizie, Amazon ha deciso che investirà oltre 85 milioni di euro a livello globale in nuove attività promozionali per aiutare la piccole e media imprese a trovare nuova clientela e aprire nuove opportunità di vendita.

Vi ricordiamo che le offerte dell’Amazon Prime Day sono riservate agli iscritti al servizio Prime. Non perdertevi tutte le offerte esclusive dedicate agli abbonati al servizio Amazon Prime, che puoi provare gratis per 30 giorni usufruendo di tutti i vantaggi riservati ai suoi membri, tra cui la possibilità di vedere film e serie TV su Prime Video, consegne illimitate in un giorno senza costi aggiuntivi, spazio di archiviazione illimitato per le tue foto su Amazon Photos, una selezione oltre due milioni di brani su Amazon Music e tanto altro ancora!

Oltre a ciò, sono anche state lanciate le seguenti promozioni: