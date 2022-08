Amazon Gaming Week: Xbox Series X a soli 99€ al mese senza interessi!

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 9 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Per chi desidera acquistare una console di nuova generazione e preferisce il marchio Xbox a quello Playstation, vi segnaliamo una possibilità davvero interessante.

Infatti, la console Xbox Series X è attualmente disponibile sul noto portale e-commerce con disponibilità immediata e al prezzo di listino usuale di 499€. Inoltre, è possibile, per chi possiede i requisiti, anche acquistarla a rate a tasso zero direttamente tramite Amazon, che dilaziona la cifra in cinque rate mensili da 99,80€, senza il bisogno di finanziamenti o garanzie di alcun tipo.

Ricordiamo che Xbox Series X è la console più potente della nuova generazione nata nel 2020. Con i suoi 12 TFLOPs, la piattaforma Microsoft mira a raggiungere i 4K e a frame rate fino a 120 fps, con il tutto animato dal SSD proprietario da 1 TB – realizzato per limitare al minimo (spesso all’impercettibile) i tempi di caricamento e garantire un’esperienza di gioco scorrevole.

La libreria giochi è composta da third party e da produzioni esclusive affidate agli Xbox Game Studios (pensate a Obsidian, Turn 10, Ninja Theory, Rare, ma anche a ZeniMax Media e nel prossimo futuro ad Activision Blizzard) le cui realizzazioni saranno incluse fin dal day-one nell’abbonamento Xbox Game Pass.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo integrale al link sottostante, mentre di seguito trovate una nostra selezione. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Amazon Gaming Week: le categorie in offerta