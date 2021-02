Amazon Gaming Week: tantissime offerte sui giochi Nintendo Switch

Su Amazon è iniziata la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 21 febbraio, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, sono presenti anche tantissimi videogiochi per Nintendo Switch, che abbiamo selezionato per voi in modo da puntare alle migliori offerte.

Tra i vari prodotti che trovate oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare Mario Kart 8 Deluxe, proposto a 49,99€, rispetto ai 59,99€ di listino. Il titolo mette a disposizione dei giocatori armi sopra le righe di ogni genere – dai gusci di tartaruga da usare come bombe alle bucce di banane per far scivolare i vostri nemici – che usati contro altri giocatori, online o in locale, danno vita a delle sfide all’ultima risata. La modalità battaglia è stata ampliata e include la battaglia palloncini e Bob-omba a tappeto, con circuiti tutti nuovi come la Periferia urbana e il Kartodromo, oltre ad alcuni ritorni come il Palazzo di Luigi di Mario Kart: Double Dash! per Nintendo GameCube e il Percorso di guerra 1 di Super Mario Kart per il Super Nintendo Entertainment System.

Imperdibile anche Super Mario Odyssey, che potete portarvi a casa a soli 49,43€, dove il noto idraulico Mario dovrà vedersela ancora una volta con Bowser con l’aiuto di Cappy, un simpatico cappello in grado di far trasformare il eroe in varie forme, prendendo il controllo dei suoi nemici.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mente di seguito trovate una nostra selezione. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon