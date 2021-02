Amazon Gaming Week: tanti sconti sui titoli Koch Media!

Su Amazon è iniziata la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 21 febbraio, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra queste, sono presenti anche tantissimi videogiochi distribuiti da Koch Media per Windows PC, Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One e Nintendo Switch.

Tra i vari prodotti che trovate oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la raccolta The Yakuza Remastered Collection, che con soli 29,99€, vi permette di mettere le mani sulle versioni rimasterizzate per Playstation 4 di Yakuza 3, Yakuza 4 e Yakuza 5, i quali, oltre agli aggiornamenti grafici e prestazionali, come il passaggio alla risoluzione 1080p a 60 fps rispetto ai 720p e 30fps originali, offrono una completa re-localizzazione. Infatti, il contenuto mancante delle versioni occidentali originali è stato nuovamente aggiunto alle edizioni rimasterizzate e gli script inglesi completi sono stati rivisti, revisionati e le parti sono state riscritte per rispecchiare al meglio le versioni giapponesi originali. In Yakuza 3, questo significa che Mahjong, Shogi, Massage Parlour e i minigiochi di cabaret sempre più popolari, nonché una raccolta di substories tagliate dalla versione originale, sono ora disponibili in occidente per la prima volta. Sono state aggiunte diverse modifiche per migliorare il gameplay di ogni titolo, tra cui un Substory tracker sulla mappa e la possibilità di alternare i testi scritti in inglese e giapponese durante il karaoke.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mente di seguito trovate una nostra selezione. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

