Amazon Gaming Week: tanti giochi Nintendo Switch in sconto, si parte da meno di 20€!

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 9 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Per chi vuole godersi al meglio i propri videogiochi preferiti, occhi puntati sui videogiochi per Nintendo Switch: in questo articolo vediamo quali sono le promozioni più convenienti inerenti a questa categoria di prodotti.

Tra i tanti titoli in promozione, vi segnaliamo in modo particolare Mario Kart 8 Deluxe, che attualmente potete portarvi a casa a soli 47,99€, rispetto ai 59,99€ usuali di listino, con uno sconto del 20%.

Mario Kart 8 Deluxe, uscito originariamente su Nintendo Wii U, rappresenta un sempreverde di Nintendo Switch. Il roster dei personaggi selezionabili spazia dal mondo di Mario a quello di The Legend of Zelda, mettendovi alla guida di kart per affrontare sfide su tracciati fuori di testa.

Celebre per far terminare le amicizie nel modo più spassoso possibile, Mario Kart 8 Deluxe mette a disposizione dei giocatori armi sopra le righe di ogni genere – dai gusci di tartaruga da usare come bombe alle bucce di banane per far scivolare i vostri nemici – che usati contro altri giocatori, online o in locale, danno vita a delle sfide all’ultima risata.

Nella nostra recensione, dove il prodotto si era aggiudicato un eccellente 9, abbiamo affermato che «Mario Kart 8 arriva anche su Switch, per rinascere nella forma Deluxe più grande, più bella e più divertente di sempre. Non mancano infatti migliorie su ogni fronte, quello contenutistico su tutti, dove fanno la loro comparsa i personaggi e i circuiti dei vari DLC, più altri inediti, e ben quattro ulteriori modalità battaglia».

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo integrale al link sottostante, mentre di seguito trovate una nostra selezione.

I migliori giochi Nintendo Switch in offerta per l’Amazon Gaming Week

Amazon Gaming Week: le categorie in offerta