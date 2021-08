Amazon Gaming Week: tanti giochi Nintendo Switch a prezzi imperdibili!

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 31 agosto, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di giochi per Nintendo Switch.

Tra i vari articoli che trovate nella giornata odierna a prezzi imperdibili, vi segnaliamo in modo particolare Super Mario Odyssey, che attualmente potete acquistare a soli 46,99€, rispetto agli usuali 59,99€ di listino, con uno sconto del 22%. Questa reinterpretazione in chiave moderna del più celebre dei platform vi consente di seguire Mario in viaggio lungo diversi mondi, caratterizzati da un level design eccellente e da atmosfere scanzonate che vi strapperanno più di un sorriso.

Piuttosto interessante anche Luigi’s Mansion 3, che potete acquistare a soli 48,99€, rispetto ai 59,99€ di listino. Nel gioco, dopo essere stato invitato presso un hotel di lusso, Luigi parte per una vacanza da sogno con Mario e amici. Tuttavia, il suo sogno si trasforma rapidamente in un incubo quando Re Boo svela che l’invito era una trappola per catturare Mario e gli altri.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8, abbiamo affermato che «Luigi’s Mansion 3 è il vero sequel dell’originale uscito su Gamecube nel lontano 2002. Ne recupera lo stile e la struttura di gioco, aggiungendo l’inedita meccanica di Gommiluigi che è ovviamente il grande valore aggiunto».

