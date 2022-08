Amazon Gaming Week: schede video, schede madri e alimentatori a prezzi folli!

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 9 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Per chi vuole godersi al meglio i propri videogiochi preferiti, occhi puntati sui componenti PC, come schede video, schede madri, alimentatori e case: in questo articolo vediamo quali sono le promozioni più convenienti inerenti a questa categoria di prodotti.

Tra i tanti modelli in promozione, vi segnaliamo la ZOTAC GeForce RTX 3090 Ti AMP, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.819,99€, rispetto agli usuali 2.407€ di listino, con uno sconto del 24% e un risparmio reale di 587,01€.

La ZOTAC GeForce RTX 3090 Ti AMP è una delle schede video più potenti attualmente in commercio e, per portarvela a casa, dovrete sborsare una cifra davvero considerevole, quindi si tratta sicuramente di un acquisto che non va fatto a cuor leggero.

Equipaggiata con la potentissima GPU GA102, accompagnata da ben 24GB di velocissima memoria GDDR6X, la ZOTAC GeForce RTX 3090 Ti AMP, grazie ai suoi 10.752 CUDA Core è in grado di garantire 40 TFPLOPS di potenza computazionale. Per quanto riguarda le capacità in ambito Ray Tracing, troviamo a bordo ben 84 RT Core e 336 Tensor Core. Questa potentissima scheda video è capace di eseguire titoli in maniera abbastanza fluida anche a risoluzione 8K in HDR.

La ZOTAC GeForce RTX 3090 Ti AMP può contare su un generoso dissipatore a tripla ventola, così da massimizzare l’efficienza e assicurare bassa rumorosità e massime prestazioni. Grazie alla modalità Freeze Fan Stop, le ventole rimarranno ferme quando le temperature, nonché lo sforzo compiuto dalla GPU, lo consente.

