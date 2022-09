Amazon Gaming Week: Saints Row, il reboot è già scontato su Amazon!

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 9 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Per chi vuole godersi al meglio i propri videogiochi preferiti, occhi puntati sui videogiochi: in questo articolo vediamo quali sono le promozioni più convenienti inerenti a questa categoria di prodotti.

Le vicende nel nuovo Saints Row si svolgeranno a Santo Ileso, una località di pura invenzione ispirata alle città dell’america sud-orientale, la quale una delle mappe più grandi e variegate mai viste nella serie.

I protagonisti di Saints Row sono quattro: The Boss, interamente personalizzabile dal giocatore attraverso un corposo editor, Eli, Neenah e Kevin. Tranne Eli, gli altri tre amici arrivano ciascuno da uno dei clan che si contendono il controllo della zona; dopo anni passati a fare la vita dei sottoposti, hanno deciso di tentare il colpo grosso, fondando una lega criminale tutta loro.

La storia di per sé non è niente di sconvolgente, ma viene tenuta in piedi proprio dal cast di protagonisti: vederli interagire tra loro è una delle cose più divertenti del gioco, e viene restituita egregiamente la sensazione di trovarsi in mezzo ad un gruppo di amici intenti ad affrontare qualsiasi tipo di calamità senza rinunciare al loro legame.

