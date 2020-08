Amazon Gaming Week: rinnova il tuo angolo di gioco con Philips Hue!

Allestire una postazione da gaming accattivante è un po’ il sogno di tutti i giocatori, soprattutto di quelli che magari si divertono con lo streaming dei loro videogame preferiti. Per riuscirci, però, servono non solo una scrivania e dotazioni hardware di tutto punto, ma anche l’illuminazione giusta: sempre più periferiche offrono agli utenti tecnologie di luce RGB, consentendo così di personalizzare al meglio l’abbinamento dei colori e di dare alla propria postazione la sfumatura preferita. Esistono, in tal proposito, soluzioni immediate ed economiche, ed altre estremamente più stimolanti, ideali per chi è perfezionista. Rientrano nella categoria anche le lampadine Philips Hue.

Grazie alle offerte lanciate per la Amazon Gaming Week, potete ora approfittare di corposi sconti sulle famose lampadine intelligenti di Philips, che possono rendere davvero unica la vostra postazione da gaming. La soluzione ideale è quella offerta dalla LightStrip, una vera e propria striscia adesiva LED RGB lunga 2 metri (e venduta con una prolunga da 1 metro) che, grazie al retro adesivo, potete applicare dove preferite – compreso il vostro monitor, o il bordo della vostra scrivania, per un effetto senza pari. La LightStrip, inoltre, può essere personalizzata con 16 milioni di colori ed è dimmerabile, per consentirvi di trovare l’intensità ideale sia per le vostre attività che per il relax dei vostri occhi. Essendo smart, inoltre, può essere gestita direttamente dal vostro smartphone, attraverso l’applicazione apposita.

Grazie all’estensione inclusa, inoltre, avete la possibilità di regolare in base alle vostre necessità la lunghezza del nastro luminoso, dando pienamente sfogo alla creatività. Grazie all’offerta, LightStrip è ora venduta a 79,99€, con un risparmio di ben il 24% sul costo di listino di 104,90€.

» Clicca qui per acquistare Philips Lightning Hue Lightstrip «

