Amazon Gaming Week: prezzi imperdibili sui giochi PlayStation 5!

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 16 maggio, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vastissima selezione di titoli per console PlayStation 5 davvero molto allettanti.

Si parte con l’ottimo Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, proposto a soli 44,79€, rispetto ai 60,99€ usuali di listino, per un risparmio reale di 16,20€. Il titolo stupisce per la sua qualità grafica grazie ai 60fps e agli effetti di ray tracing in tempo reale.

Nell’ultima avventura dell’universo di Marvel’s Spider-Man, l’adolescente Miles Morales affronta il trasloco nella sua nuova casa mentre segue le orme del suo mentore, Peter Parker, per diventare il nuovo Spider-Man. Quando una feroce forza minaccia di distruggere la sua nuova casa, l’aspirante eroe comprende che da grandi poteri, derivano grandi responsabilità. Per salvare la New York della Marvel, Miles deve indossare il costume di Spider-Man e guadagnarselo.

Altra esclusiva molto importante è Demon’s Souls, che attualmente potete portarvi a a casa a soli 67,99€, rispetto agli 80,99€ solitamente richiesti. Remake del titolo uscito originariamente per PS3, il titolo è stato realizzato dai ragazzi di Bluepoint Games, i quali hanno ritoccato il materiale originale per ampliarlo e rielaborarlo nel pieno rispetto della visione originaria, la fedeltà alla sua storia, al suo gameplay ed al suo level design.

Nella nostra recensione, nella quale abbiamo premiato il prodotto con un eccellente 8,8, abbiamo affermato che «antesignano di un nuovo modo di intendere un genere e granitica opera in grado di sovvertire le sorti di un mercato che si stava piegando alla semplicità a tutti i costi, Demon’s Souls fu l’origine di un mito che oggi, grazie a un remake di encomiabile fattura, si trasforma in leggenda.»

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mentre di seguito trovate una nostra selezione.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon