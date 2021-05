Amazon Gaming Week: prezzi imperdibili sui giochi PlayStation 4!

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 16 maggio, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vastissima selezione di titoli per console PlayStation davvero molto allettanti.

Si parte con l’ottimo Assassin’s Creed Valhalla, proposto a soli 44,99€ nella sua Limited Edition, proseguendo poi con un altro grande classico uscito in esclusiva per console PS4, vale a dire The Last of Us Parte II, acquistabile al prezzo eccellente di soli 37,99€.

Imperdibile anche FIFA 21 ad appena soli 28,99€ (contro i 69,99€ del prezzo base), cui segue l’inossidabile Marvel’s Spider-Man proposto al prezzo di 30,00€ invece dei consueti 39,99€ ed eFootball PES 2020, proposto a soli 11,99€. Le offerte continuano con Days Gone al costo di 26,50€ invece dei consueti 74,99€, The Witcher III – Game Of The Year a soli 16,98€ e MotoGP 2020 a 24,99€, rispetto ai 69,99€ usuali di listino.

Infine, chiudiamo le nostre scelte con Captain Tsubasa: Rise of the New Champions in bundle con una sciarpa esclusiva a soli 39,99€ invece dei consueti 59,99€ del costo base, e Just Dance 2021 a soli 29,99€ (contro i 39,99€ del prezzo di listino).

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mentre di seguito trovate una nostra selezione.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon