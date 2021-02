Amazon Gaming Week: prezzi bassissimi sui giochi PlayStation!

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 21 febbraio, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vastissima selezione di titoli per console PlayStation davvero molto allettanti.

Si parte con l’ottimo Assassin’s Creed Valhalla, proposto a soli 49,99€ nella sua Limited Edition, proseguendo poi con un altro grande classico uscito in esclusiva per console PS4, vale a dire The Last of Us Parte II, acquistabile al prezzo bomba di soli 29,99€.

Imperdibile anche FIFA 21 (totalmente in italiano) a soli 53,50€ (contro i 69,99€ del prezzo base), cui segue l’inossidabile Marvel’s Spider-Man proposto al prezzo di 30,00€ invece dei consueti 39,99€ ed eFootball PES 2020, proposto a soli 19,99€. Le offerte continuano con la Crash Bandicoot N.Sane Trilogy + 2 Livelli Bonus al costo di 29,99€ invece dei consueti 39,99€, The Witcher III – Game Of The Year a soli 18,98€ e Marvel’s Spider-Man Miles Morales per PS4 a soli 50,99€ invece dei 60,99€ base.

Infine, chiudiamo le nostre scelte con Mortal Kombat 11 Ultimate su PlayStation 5 a soli 37,99€ invece dei consueti 59,99€ del costo base, e Marvel’s Avengers per console PlayStation 4 a soli 34,99€ (contro i 74,99€ del prezzo di listino).

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mente di seguito trovate una nostra selezione. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

