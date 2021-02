Amazon Gaming Week: nuove offerte sui prodotti HyperX!

Su Amazon è iniziata la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 21 febbraio, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra queste, sono presenti anche tantissimi accessori a marchio HyperX, tra cui cuffie, mouse e tastiere.

Tra i vari prodotti che trovate oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare le cuffie HyperX Cloud Stinger, proposte a soli 41,99€, rispetto agli usuali 59,99€ di listino. Si tratta di cuffie cablate di tipo over ear molto leggere, che pesano infatti solamente 275 grammi, al punto che spesso vi dimenticherete di averle indosso. I padiglioni possono essere roteati anche a 90 gradi, per permettere al prodotto di avere sempre la posizione migliore per le orecchie ed il collo. I driver direzionali sono inoltre da 50mm, così da restituire un audio sempre preciso ed indicato per il gaming. Le HyperX Cloud Stinger sono molto confortevoli anche durante lunghe sessioni di gioco, grazie all’esclusivo memory foam di proprietà dell’azienda. Sono cuffie anche molto resistenti, grazie al cursore regolabile in acciaio, studiato per durare diversi anni senza logorare nel tempo. Infine, il microfono delle cuffie HyperX Cloud Stinger è unidirezionale ed include la cancellazione del rumore, garantendo una qualità della voce sempre chiara. Grazie alla funzione “swivel-to-mute”, basterà inoltre semplicemente sollevarlo verso il basso per silenziarlo.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mente di seguito trovate una nostra selezione. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

