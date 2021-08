Amazon Gaming Week: mouse, tastiere e accessori gaming Razer con sconti sino al 47%!

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 31 agosto, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di tastiere, mouse e accessori Razer, uno dei più importanti del settore.

Tra i vari articoli che trovate nella giornata odierna a prezzi imperdibili, vi segnaliamo in modo particolare il mouse Basilisk Ultimate, che attualmente potete portarvi a casa a soli 119,99€, rispetto agli usuali 163,40€ di listino, con uno sconto di 43,41€.

Il mouse Basilisk Ultimate dispone di ben 11 pulsanti programmabili, tra cui la paletta multifunzione per consentire ai gamer di svariare tra funzionalità e impostazioni di gioco in modo rapido e semplice. Il dispositivo presenta 14 zone di illuminazione Razer Chroma RGB con ogni LED programmabile individualmente in Chroma Studio, per un gameplay perfettamente illuminato.

Il mouse Basilisk Ultimate è equipaggiato con il Focus+ Optical Sensor da 20.000 DPI, il medesimo del Razer Viper Ultimate. Oltre alle specifiche di sensore attualmente più elevate sul mercato, dispone di nuove funzionalità intelligenti come Smart Tracking, Asymmetric Cut-Off e Motion Sync per una maggiore precisione di tracciamento.

