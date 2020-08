Amazon Gaming Week: cuffie, tastiere e accessori Razer a prezzi imperdibili!

Ha finalmente preso il via la Gaming Week di Amazon, una settimana di offerte speciali dedicate al mondo dei videogiocatori (e non solo). Parliamo di un gran numero notebook, videogames, monitor, e accessori proposti a prezzi davvero molto bassi, oltre una serie di altri prodotti che non mancheranno di stupirvi per varietà e qualità (come le tastiere Oversteel che vi abbiamo proposto durante la giornata di ieri).

Ora, è il turno delle straordinarie cuffie, tastiere e accessori targati Razer proposti in sconto, una lista di oggetti davvero di altissimo livello che noi di SpazioGames abbiamo deciso di consigliarvi per scegliere l’oggetto migliore che fa per voi.

Partiamo dal sorprendente Razer Viper Ultimate Mouse Da Gaming Wireless con sensore ottico 20K , proposto a soli 114,99€ contro i 169,99 € del prezzo di listino. Proseguiamo poi con l’altrettanto notevole Razer Basilisk Ultimate Mouse Senza Fili, dotato di 11 pulsanti programmabili e proposto al prezzo di 129,99€ contro i 189,99€ base, per poi passare alle cuffie Razer Kraken Tournament Edition – Esports Gaming Headset, proposte al costo assolutamente sorprendente di 80,01€ (contro i 99,99€ del prezzo di listino).

Le offerte speciali continuano con la Razer Ornata Chroma Tastiera USB Mecha-Membrane da Gaming, proposta a 93,99€ contro i 109,99€ del prezzo di listino, per poi passare al Razer DeathAdder Elite, Mouse per eSports con tasti meccanici, offerto al costo di 64,79€ contro i 79,99€ del prezzo base. Altro mouse da non perdere è il Razer Mamba Elite Gaming Mouse, cablato con zone luminose, proposto a soli 56,99€ contro i 99,99€ del prezzo di listino.

Proseguiamo con le cuffie leggere da gioco Razer Kraken X PER per PC, Mac, PS4, Xbox One e Switch, offerte a 68,70€ contro i 73,61€ del prezzo base. Ultime ma non meno importanti, le cuffie da gioco Razer Nari con THX Spatial Audio e cuscino in gel di raffreddamento, offerte a 103,99€ contro i 141,99€ base.

Offerte su cuffie, tastiere e accessori Razer

Altre offerte Amazon