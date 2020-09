Amazon: fino al 25% di sconto su tanti auricolari entry level

Siete alla ricerca di un buon paio di auricolari ma non volete svenarvi sul vostro prossimo accessorio? Niente paura, oggi vi aiutiamo noi! Ci siamo infatti messi alla ricerca di auricolari entry level proposti in offerta, e vi mostriamo in questa rapida news quelli scontati fino al 25% che non dovreste perdervi.

Partiamo con una soluzione dal basso costo ma dalle prestazioni più che soddisfacenti, offerta da Motast. Questi auricolari wireless funzionano con lo standard bluetooth e offrono un audio stereo di alta qualità, con bassi ricchi e dinamici. Inoltre, sono equipaggiati di powerbank portatile da 3500mAh che puoi ricaricare tutti i dispositivi mobile, smartphone incluso, e hanno una batteria che garantisce fino a 4 ore di ascolto con una sola carica.

Un modello intermedio è invece rappresentato dalle Bokman O2, che mettono a disposizione degli utenti un chip audio di alta qualità e la tecnologia True Wireless per migliorare la profondità del suono. La tecnologia dinamica DPS riduce il rumore e propone chiamate più nitide, mentre la batteria ha una durata tra le 4 e le 5 ore di riproduzione musicale con una singola carica, con una batteria per la ricarica da 1200mAh.

Una soluzione più costosa è invece rappresentata dalle cuffie Bokman, sempre senza fili e bluetooth. 05 plus permette di passare all’ascolto mono semplicemente estraendo una sola delle due cuffie, mentre la batteria a lunga durata consente di ascoltare 7 ore in uso continuo con una singola carica e 100 ore totali. Dispone di una custodia capace di ricaricare fino a 2600mAh e, come i modelli precedenti, è impermeabile.

Questi sono soltanto tre dei modelli di auricolari in offerta: potete recuperare la vostra soluzione entry level su questa pagina di Amazon, dove troverete tutti quelli scontati. Affrettatevi, però: le offerte hanno una durata limitata.

Offerte auricolari su Amazon

Altre offerte Amazon