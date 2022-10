Amazon Echo Studio, smart speaker di eccezionale qualità, con uno sconto del 25%!

Anche oggi, mercoledì 5 ottobre 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ai dispositivi Amazon Echo, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Se puntate alla massima qualità audio, sicuramente sarete interessanti all’acquisto di Echo Studio, che attualmente potete portarvi a casa a soli 149,99€, rispetto agli usuali 199,99€ di listino, con uno sconto del 25% e un risparmio reale di 50€.

Lo smart speaker Echo Studio è l’unico della gamma a offrire un campo sonoro immersivo e tridimensionale, in grado di avvolgervi con un audio di alta qualità da ogni direzione. Il dispositivo integra cinque altoparlanti collocati in posizione strategica che producono un suono che riempie la stanza, così da permettervi di sentire i vostri brani preferiti con una qualità da studio, proprio come l’ha pensata l’artista.

Grazie alla sua tecnologia di adattamento all’ambiente, lo smart speaker Echo Studio analizza automaticamente l’acustica della stanza e regola continuamente la riproduzione per un suono ottimale, in qualsiasi luogo sia posizionato.

Lo smart speaker Echo Studio è equipaggiato con l’assistente vocale Alexa, la quale è in grado di darvi una mano durante le comuni attività quotidiane, dall’offrire utili ricette da preparare per pranzo e cena al controllo di lampadine, serrature, prese della corrente e di tutti gli altri accessori compatibili con il suo ecosistema.

Le potenzialità sono semplicemente infinite e possono essere espanse ulteriormente con le Skill, piccole applicazioni che consentono di aggiungere nuove abilità ad Alexa, come la riproduzione del rumore della pioggia utile per incentivare il sonno ed altro ancora.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.