Amazon Echo Flex a metà prezzo su Amazon!

Volete rendere più “smart” la vostra abitazione e volete iniziare con qualcosa a basso costo per testare le potenzialità di una trasformazione più “radicale” in futuro? Oggi, abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere Echo Flex, già uno dei dispositivi Echo più convenienti, a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Echo Flex è in grado di rendere qualsiasi ambiente più “smart”. Basta inserirlo in una delle prese elettriche disponibili nella stanza per essere subito pronto, dopo un primo step di configurazione, a ricevere i vostri comandi.

Ovviamente, il funzionamento di Echo Flex è basato sull’assistente vocale Alexa, il quale è in grado di darvi una mano durante le comuni attività quotidiane, dall’offrire utili ricette da preparare per pranzo e cena al controllo di lampadine, serrature, prese della corrente e di tutti gli altri accessori compatibili con il suo ecosistema.

Echo Flex dispone di un piccolo altoparlante integrato che permette di sentire le risposte date dall’assistente vocale Alexa, ma può essere associato anche a uno speaker esterno per una maggiore potenza e qualità, sia tramite Bluetooth che via il jack audio da 3,5 mm (non è infatti pensato per riprodurre contenuti musicali da solo).

Le possibilità di Echo Flex possono essere espanse ulteriormente con le Skill, piccole applicazioni che consentono di aggiungere nuove abilità ad Alexa, come la riproduzione del rumore della pioggia utile per incentivare il sonno ed altro ancora

Solitamente Echo Flex viene proposto a 29,99€, ma attualmente potete averlo a soli 14,99€, per un risparmio reale di 15€ e uno sconto del 50%. Si tratta di un’occasione imperdibile per ottenere un dispositivo minimale con supporto ad Alexa risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto!

