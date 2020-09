Amazon: arrivano i Popcorn Days, con tante offerte su film, serie e smart TV!

Su Amazon, hanno preso il via i Popcorn Days, un’iniziativa speciale pensata per farci portare a casa – a prezzi davvero molto ribassati – un gran numero di film, serie televisive e smart TV con un forte sconto! L’idea è quella di farci vivere i grandi classici del cinema e i migliori show divenuti fenomeni di culto sulla TV di casa, comodamente seduti sulla nostra poltrona (o, perché no, anche sul divano con tutta la famiglia).

Partiamo con il poderoso cofanetto del Trono di Spade – Stagioni 1-8 (38 DVD), proposto al prezzo di soli 56,99€ contro i 109,99€ del prezzo originale. Continuiamo subito segnalandovi anche il super prestigioso LG OLED TV AI ThinQ, proposto al prezzo di 2.499,00€ contro i 2.999,00€ del costo di listino, per poi proporvi il decisamente più economico – ma altrettanto valido – LG UHD TV 49UN71006LB, offerto al prezzo di 369,00€ contro i 499,00€ del prezzo originale (vale a dire il 26% di sconto).

Continuano con le offerte dei Popcorn Days con (appunto) la splendida macchina Ariete Popcorn Popper Party di colore rosso, al prezzo di 37,99€ contro i 45,00€ del prezzo di listino, per poi passare al Lettore Blu-ray Sony BDP-S1700, in offerta speciale a 74,00€ contro i 90,00€ del costo originale. Imperdibile anche la Bose Soundbar 500, per un effetto audio come al cinema, offerta a soli 370,00€ contro i 549,95€ del prezzo base.

Ultimi ma non certo meno importanti, la trilogia classica de Il Signore degli Anelli in Blu-ray offerta a soli 34,99€ contro i 59,99€ del prezzo di listino, per poi arrivare alla Samsung HW-R530/ZF Soundbar proposta a 139,99€ contro i 279,00€ del costo base (ossia il 49% di sconto) e al Blu-ray del film capolavoro Joker, vincitore di due premi Oscar, offerto a soli 9,99€.

