Amazon apre i pre-ordini sullo spettacolare artbook di Deathloop

Quello che vogliamo segnalarvi oggi è che il noto rivenditore ha aperto ufficialmente i pre-ordini per l’intrigante artbook ufficiale di Deathloop. Il più recente videogioco di Arkane Lyon, studio sotto l’egida di Bethesda Softworks (e oggi di Xbox) è erede di Dishonored non solo per la sua natura sandbox e il suo gameplay che punta forte sulla player expression, ma anche per la direzione artistica davvero stilosissima.

Ecco che eredita così da Dishonored anche l’art director Sebastien Mitton, che ha guidato il team degli artisti nel realizzare l’isola di Blackreef, protagonista del gioco. Il risultato sono delle tavole davvero spettacolari, che potete portare a casa spendendo 51,68 euro per questo libro da collezione.

Il volume, edito da Dark Horse Books, è composto da 192 pagine proposte con copertina rigida e al suo interno contiene anche una sorpresa: alcune stampe sono realizzate in 3D ed è possibile vederle nel pieno del loro splendore indossando gli occhialini dallo stile retrò (in tema con il gioco!) che sono inclusi nell’artbook.

Le pagine sono dedicate alle ambientazioni, le armi, i nemici e ovviamente anche i personaggi protagonisti del gioco – compresi Colt e Julianna. L’uscita dell’artbook di Deathloop è attesa ufficialmente per il 18 ottobre e Amazon prevede come sempre il prezzo minimo garantito: se il prezzo dovesse scendere da qui al lancio, quindi, paghereste di meno.

