Genshin Impact è un fenomeno: i milioni di dollari toccati lasciano senza fiato

Ormai Genshin Impact, action adventure gratuito proveniente dalla Cina, è ormai diventato un vero e proprio fenomeno di costume, tanto in patria quanto in occidente.

Quello che inizialmente sembrava essere un clone senz’arte né parte di The Legend of Zelda: Breath of the Wild si è rivelato essere un gioco ben diverso, in grado di macinare milioni di dollari con una velocità disarmante.

Se la ride di gusto.

In patria, stando ai dati di Sensor Impact, Genshin Impact ha fatto spendere più di $ 82 milioni (33% dei guadagni totali) ai giocatori cinesi, con il Giappone poco sotto, in grado di far registrare $ 59 milioni (24% dei guadagni totali), e con gli Stati Uniti al terzo posto, toccando circa $ 45 milioni (18% dei guadagni totali).

Il totale di 245 milioni di dollari lascia davvero senza fiato, specie per un gioco nato senza alcuna IP a fare da traino, ma spingendo solo con il passaparola.

Nelle scorse settimana l’analista Daniel Ahmad si era detto stupefatto del successo del gioco, rivelando che «senza dubbio si tratta del lancio di maggior successo per una IP originale da uno sviluppatore cinese». Impossibile dargli torto.

Un'altra immagine di Genshin Impact.

Già lo scorso 11 ottobre vi avevamo confermato come il gioco aveva coperto in scioltezza tutte le spese affrontate per lo sviluppo e il marketing, trasformando ogni guadagno successivo in puro introito (considerando che nuovi contenuti sono previsti ogni cinque settimane).

Ricordiamo che l’11 novembre sarà il turno dell’update 1.1, il quale introdurrà l’evento chiamato The Unreturned Star.

Ricordiamo infine che poche settimane fa è apparso su App Store per Android il videogioco The Legend of Neverland, che sembra voler fare il verso proprio a Genshin Impact (senza però eguagliarne i numeri da capogiro, probabilmente).