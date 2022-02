Alle 18.30 speciale Q&A live su SpazioGames per Elden Ring

L’anteprima è arrivata ed è tutta vostra: il nostro Domenico, che aveva fatto voto di silenzio fino alle ore 16.00 della giornata di oggi, ha giocato ancora a Elden Ring, il chiacchieratissimo nuovo lavoro di From Software, e vi ha raccontato nell’articolo con tanto video gameplay quali sono le sue ultime prime impressioni prima della recensione definitiva del gioco.

Il titolo, finalmente aperto e libero dalle limitazioni che erano state imposte nella prima prova, è riuscito a stregarci e, per usare le stesse parole di Domenico, «raramente ci capita di staccarci a forza da un gioco, e altrettanto raramente ci capita di pensarci di continuo, come se sentissimo un richiamo fortissimo a cui non riusciamo a sottrarci. Elden Ring ci ha fatto questo effetto».

Alle ore 18.30 io e lui saremo live sul nostro canale Twitch per rispondere a tutte le vostre domande e le vostre curiosità a tema Elden Ring. Prendiamo l’impegno di rispondere davvero a tutto e tutti coloro che interverranno in chat, senza ovviamente fare spoiler di nessun tipo, quindi se amate le nostre chiacchierate chill e volete saperne di più di cosa ci attende il 25 febbraio prossimo, le porte di SpazioGames sono aperte e vi attendono!