Alla fine, una serie TV tratta da un videogioco è stata cancellata

Nonostante sia un momento particolarmente florido per le serie TV tratte da videogiochi di successo, sembra proprio che la serie anime Shenmue The Animation sia arrivata suo malgrado al capolinea.

Lo show, ispirato al franchise SEGA (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero interessante) aveva debuttato a febbraio, ma a quanto pare non è stato rinnovato.

L’adattamento anime del grande classico era infatti stato annunciato per la prima volta a settembre 2020, prima di essere trasmesso su Adult Swim e Crunchyroll.

Secondo quanto riferito anche da Eurogamer.net, una seconda stagione era effettivamente in lavorazione, ma a quanto pare non vedrà mai la luce.

La cancellazione potrebbe fare seguito alla ristrutturazione da parte di Warner Bros. Discovery. La prima stagione è stata rimossa anche da Adult Swim e da vari siti di streaming, sebbene su Crunchyroll risulti ancora disponibile.

La fine dello show è certamente una notizia difficile da mandare giù per i fan più affezionati di Shenmue, i quali si ritrovano ora orfani di una serie da seguire con costanza.

Poco sotto, il tweet di Spiral Curse Demarco che conferma la notizia:

Sorry guys. This happened. You can still watch all of the anime on Crunchyroll and it will still be available as digital downloads. And yes, it’s looking like no S2 of Shenmue, even though sadly- it did well enough that we were gearing up for S2. Maybe one day… https://t.co/WpM3O6NcSC

— SPIRAL CURSE DEMARCO (@Clarknova1) September 28, 2022