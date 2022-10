Age of Empires, le novità non sono finite: ecco il trailer del nuovo capitolo

Nelle scorse ore sono arrivati tante novità a sorpresa per gli appassionati di Age of Empires, uno dei franchise storici più amati di casa Microsoft che intende diventare ancora più popolare grazie agli utenti che non giocano su PC.

Ricordiamo infatti che già da adesso è possibile giocare il quarto capitolo della serie gratuitamente grazie a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate in sconto su Amazon), con ulteriori novità davvero interessanti.

Dopo aver già annunciato l’arrivo di Age of Empires II e IV su console e l’imminente ritorno di Age of Mythology, la casa di Redmond ha deciso di svelare un ulteriore annuncio a sorpresa: un nuovo capitolo dedicato agli utenti smartphone.

Con un nuovo trailer ufficiale, che potete ammirare voi stessi in apertura, Xbox Game Studios e World’s Edge hanno infatti annunciato Age of Empires Mobile, un nuovo capitolo che permetterà di costruire il vostro impero ovunque voi siate.

Sfortunatamente, al momento non abbiamo molte informazioni su quello che presumibilmente dovrebbe essere uno spin-off free-to-play della saga: gli sviluppatori hanno infatti rilasciato soltanto un interessante teaser, senza svelare dettagli su gameplay e modalità di gioco.

Tuttavia, tramite il blog ufficiale di Xbox apprendiamo che in un futuro «non troppo distante» saranno svelate ulteriori novità su questo inedito capitolo, che dimostra la volontà di Microsoft di rendere Age of Empires una IP importante e che possa essere giocata da quanti più giocatori possibili.

Insomma, il 25esimo anniversario di Age of Empires è stato indubbiamente festeggiato in grande stile e con tantissime novità inedite: purtroppo non sappiamo neanche una ipotetica finestra di uscita per l’episodio mobile, ma non appena riceveremo ulteriori novità al riguardo vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Nel frattempo, i fan potranno naturalmente ingannare l’attesa con il bellissimo quarto capitolo della serie: se non l’avete ancora provato, vi abbiamo spiegato perché non dovreste lasciarvi scappare l’ultimo capitolo della saga strategica nella nostra recensione dedicata.