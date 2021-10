Age Of Empires IV, Guardians Of The Galaxy e tanti altri giochi con sconti sino al 68% su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete portarvi a casa il recente Marvel’s Guardians Of The Galaxy a soli 42,98€, rispetto ai 60€ usuali di listino, per un risparmio reale di oltre 17€.

In Marvel’s Guardians of the Galaxy, Peter Jason Quill, aka Star-Lord, sarà l’unico vero e proprio leader e personaggio che potrà controllare il giocatore. Groot, Rocket, Gamora e Drax non possono nemmeno essere controllati impartendo loro ordini, né tanto meno è possibile decidere se potranno avere una condotta aggressiva, più tattica o semplicemente più morigerata. Al contrario, sarà proprio Star-Lord a poter “usare” i Guardiani, facendoli agire come se fossero sue estensioni o, per meglio dire, abilità camuffate.

Piuttosto interessante anche Age Of Empires IV, proposto a soli 41,49€. In questo caso, il prodotto si è aggiudicato un ottimo 8,2 sulle nostre pagine e nella recensione abbiamo affermato che Age Of Empires IV è «un prodotto confezionato con alcune migliorie che lo rendono più moderno e accattivante, adatto ai semplici curiosi assuefatti da Xbox Game Pass su PC, che mantiene una spiccata consapevolezza del lavoro svolto in origine da Ensemble Studios».

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Instant Gaming e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative ai videogiochi per PC tra gli sconti del portale Instant Gaming.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione