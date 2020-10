Addio, mercato retail: per la prima volta, FIFA vende più copie digitali che fisiche

La diatriba tra i sostenitori del mercato retail, quello delle copie fisiche, e quelli del mercato digitale è ormai diventata parte integrante dei videogiochi. Molti consumatori preferiscono portare a casa la tradizionale copia su disco da inserire nella loro console, mentre altri (pensiamo ad esempio al mercato PC) non hanno alcun problema a scaricare i titoli in formato digitale, per poi lanciarli con un tocco sulla dashboard, come se fossero applicazioni installate e pronte sullo smartphone.

Il secondo approccio è cresciuto in modo esponenziale in questa generazione – e sembra intenzionato a farlo ulteriormente nella prossima, come conferma il fatto che sia Sony con PlayStation 5 digital che Microsoft con Xbox Series S abbiano proposto delle varianti delle loro console prive di lettore Blu-Ray.

Copie fisiche? Non per forza, per gli acquirenti di FIFA 21

A dare conferma a queste previsioni è l’andamento di un gioco come FIFA 21 in un mercato come quello del Regno Unito – dove il calcio è sempre all’ordine del giorno. Come segnalato dai colleghi del sito specializzato GamesIndustry, infatti, il titolo ha avuto un esordio in testa alle classifiche, seppur con un calo rispetto alle stagioni precedenti.

Il dato rilevante, però, non è questo: il dato rilevante è che sono state vendute più copie digitali che fisiche per la prima volta in assoluto nella storia del franchise in Regno Unito. Un trend che potrebbe confermarsi anche con l’uscita del calcistico sulle console di prossima generazione (o che potrebbe essere influenzato da queste, vista la compatibilità delle copie con la next-gen), in virtù del fatto che alcuni consumatori avranno a loro disposizione unicamente le console senza lettore.

In questi giorni abbiamo discusso dell’argomento su SpazioGames anche in merito agli abbonamenti per giocare on demand: sebbene molte compagnie ci stiano puntando, infatti, molti giocatori sono ancora restii a sottoscriverne uno, preferendo il tradizionale approccio dell’acquisto singolo.