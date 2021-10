Addio Hiroshi Ono: muore a 64 anni il leggendario pixel artist di Pac-Man

Hiroshi Ono, conosciuto anche dai fan come «Mr. Dotman» e leggendario artista in pixel art di capolavori senza tempo, ci ha purtroppo lasciato all’età di 64 anni.

A darne notizia nella giornata di oggi è stato il Team Dotman, un gruppo di fan volontari che ha dichiarato come l’artista che ha collaborato a classici come Pac-Man si sia spento il 16 ottobre, dopo che stava combattendo da tempo contro una grave malattia, che si sospettava fosse l’epatite autoimmune (via Automaton-Media).

Ci ha dunque purtroppo lasciato un artista che ha contribuito a rendere popolare questo medium, al punto che la mascotte di Namco è stata omaggiata anche dalle band musicali.

L’icona del gaming è un vero e proprio punto di riferimento nel territorio giapponese, al punto che il suo quarantesimo anniversario è stato festeggiato con delle particolari bottiglie di sakè.

Hiroshi Ono si unì a Namco nel 1979, contribuendo al lancio di molti classici senza tempo tra i quali, solo per citarne alcuni, elenchiamo Xevious, Galaga, Dig Dug e, naturalmente, Pac-Man.

Nel 2013 ha però deciso di lasciare Bandai Namco, fondando la sua compagnia «Mr. Dotman», soprannome con il quale è diventato poi conosciuto dai fan nel corso degli anni, che lo avevano iniziato a rinominare anche il «dio del pixel art».

Team Dotman aveva inoltre intenzione di realizzare un film documentario che avrebbe approfondito la vita di Hiroshi Ono: la campagna crowdfunding era stata avviata proprio pochi giorni fa, ma in seguito alla notizia il progetto è tornato a essere in discussione.

Alla notizia ha reagito anche Katsuhiro Harada, il producer della serie Tekken, che ha ringraziato Mr. Dotman per tutto ciò che ha fatto, augurandogli di riposare in pace.

Il motto di Hiroshi Ono era quello di mettere la propria anima dentro ogni pixel: il suo contributo è stato fondamentale nella produzione dei videogiochi come oggi li conosciamo e non sarà dimenticato facilmente da tutti gli addetti ai lavori e dai fan.

La redazione di SpazioGames si unisce al dolore dei familiari per la scomparsa di Hiroshi Ono.

Mr. Dotman sarà stato certamente orgoglioso dei suoi successi ottenuti nel campo videoludico: oggi Pac-Man è perfino diventato un battle royale disponibile gratis su Nintendo Switch.

Il franchise che Hiroshi Ono ha contribuito a portare in vita è stato anche fonte di ispirazione per tanti altri sviluppatori: abbiamo avuto modo di raccontarvi la storia di uno Youtuber italiano da un miliardo di visualizzazioni.

Anche oggi i giochi Namco disegnati da Hiroshi Ono sono amati da diverse generazioni di videogiocatori, al punto che ormai esistono diversi adattamenti dei celebri cabinati in miniatura.