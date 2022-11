Activision è pronta a “combattere” per Xbox, contro l’Europa

Activision Blizzard, o per meglio dire Call of Duty, è al centro della contesa tra Xbox e PlayStation, e conseguente acquisizione.

Infatti dopo il tentativo di acquisizione del publisher di Call of Duty, con Modern Warfare 2 disponibile su Amazon sempre al miglior prezzo, il mondo tech si è scatenato contro Microsoft.

I primi protagonisti di questa lotta sono ovviamente gli enti regolatori, che da mesi stanno indagando per far sì che la manovra non nasconda problemi.

Mentre Sony e Microsoft continuano a darsi battaglia, con l’azienda nipponica che di recente ha attaccato duramente la rivale statunitense, ora scende in campo Activision.

Come riporta Windows Central, l’azienda ha preso parola nel grande bailamme di regolamentazioni, analisi e attacchi.

L’antagonista, per così dire, più importante dell’acquisizione Xbox-Activision Blizzard è la Federal Trade Commission (FTC), che è tra gli enti regolatori più agguerriti.

La FTC sta cercando di bloccare l’accordo per evitare che Xbox possa agire un regime di monopolio, e su questo è intervenuta proprio Activision.

Il COO dell’azienda, Lulu Cheng Meservey ha recentemente rilasciato una dichiarazione, suggerendo che Activision è pronta a combattere per la fusione in tribunale, se necessario.

We're committed to continuing to work cooperatively with regulators around the globe to allow the transaction to proceed, but won't hesitate to fight to defend the transaction if that's needed.

— Lulu Cheng Meservey (@lulumeservey) November 24, 2022