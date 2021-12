Acquista Xbox Series S, la console perfetta come regalo di Natale!

Siamo ormai agli sgoccioli per quanto riguarda il tempo disponibile per i regali di Natale, ma non disperate! In questi ultimi giorni potete ancora acquistare il regalo di Natale perfetto da fare ai vostri parenti o amici, soprattutto se sono videogiocatori o vogliono avvicinarsi a questo mondo. In particolare, un oggetto che vi consigliamo senza dubbio è la console Xbox Series S, prodotto realizzato da Microsoft in grado di fornire un’esperienza di gioco next-gen a un costo davvero contenuto.

Xbox Series S è la console economica della nuova linea Microsoft, priva di un lettore Blu-Ray e meno potente della sorella maggiore, ma che offre alcune indubbie qualità. Xbox Series S offre un corpo sensibilmente più piccolo, un prezzo più accessibile e performance ad ogni modo superiori a quelle delle macchine della precedente generazione di console, soprattutto dal punto di vista dei caricamenti e delle funzionalità accessorie, come l’utilissima modalità Quick Resume.

Per incrementare lo spazio di archiviazione, Xbox Series S dispone di un apposito slot posteriore dove inserire delle Expansion Card che espanderanno l’archiviazione della console. Si tratterà di espansioni plug-and-play, che verranno riconosciute appena le inserirete e non richiederanno nessuna installazione aggiuntiva. Nonostante specifiche meno prestanti della sorella maggiore, la console mira a un’esperienza di gaming ottimale a 1440p fino a 120 fps e conta su un SSD proprietario da 512 GB. È interamente incentrata sul gaming in digitale, attraverso download, Xbox Game Pass e xCloud, motivo per cui è priva di un lettore ottico.

Ovviamente, vi consigliamo di effettuare un abbonamento a Xbox Game Pass per sfruttare al meglio la macchina, consentendovi di accedere ad un vasto catalogo di videogiochi costantemente aggiornato, alcune volte con titoli disponibili direttamente dal Day One, come è il caso di quelli pubblicati direttamente da Microsoft (ma non solo). La funzionalità Smart Delivery consente di scaricare sempre la versione più adatta alla propria configurazione, in modo da acquistare la copia di un gioco su Xbox One e, una volta che passerete a Xbox Series X|S, avrete diritto alla relativa versione next-gen senza spendere nulla di più.

Non lasciatevi scappare l’occasione di trascorrere (o far trascorrere) un felice Natale in compagnia di Xbox Series S! Di seguito vi indichiamo dove potete acquistare la console, anche a prezzo scontato! Inoltre, vi consigliamo di dare un’occhiata ai tanti articoli sul nostro portale relativi al Natale 2021, con idee regalo di tutti i tipi e per tutte le tasche. Prima di augurarvi buono shopping, vi rammentiamo infine che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.