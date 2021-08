Acquista Samsung Galaxy Z Fold3 o Flip3 da MediaWorld e ricevi vantaggi esclusivi

Dopo avervi offerte le classiche offerte quotidiane, vi segnaliamo che Mediaworld ha lanciato una nuova promozione in occasione del lancio dei nuovi smartphone Samsung Galaxy Z Fold3 e Galaxy Flip3, che vi permetteranno di acquistarli, per un periodo di tempo limitato, a prezzo scontato e ricevere vantaggi esclusivi.

Infatti, acquistando, dall’11 al 26 agosto 2021 inclusi, il nuovo Galaxy Z Fold3 5G, e registrandolo entro il 17 settembre caricando la prova di acquisto su https://members.samsung.it/promozioni/promogalaxyfold, riceverete comodamente a casa vostra la cover con S Pen e il caricabatterie da 25W.

Ma non è tutto! MediaWorld vi fornisce 100 euro di sconto immediato sull’acquisto del vostro nuovo Samsung Galaxy Z Fold3 o Galaxy Z Flip3 5G utilizzando il codice sconto GALAXYZ100 e fino a 450 euro di valutazione per il vostro usato. Anche in questo caso, l’offerta è valida sino al prossimo 26 agosto.

Il nuovo Galaxy Fold3 5G offre un immersivo display pieghevole da 7,6″ e vi permette di essere davvero produttivi, data la possibilità di lavorare in multi-tasking anche con tre applicazioni contemporaneamente o prendere appunti tramite l’S-Pen. Il display offre una frequenza di aggiornamento di 120Hz per vedere fluidamente i vostri contenuti e giocare alla grande, mantenendo il movimento chiaro e reattivo anche nei momenti più concitati.

Il nuovo Galaxy Flip3 5G dispone di un display pieghevole da 6,7″ a 120Hz e un Cover Screen da 1,9″, quest’ultimo particolarmente utile per i selfie o per vedere con solo un colpo d’occhio le informazioni più importanti. Entrambi i dispositivi sono dotati di un grado di protezione IPX8, rendendoli resistenti in acqua fino a una profondità di 1,5 metri per 30 minuti.

Cosa state aspettando? Acquistate ora i nuovi Samsung Galaxy Z Fold3 e Galaxy Flip3 per usufruire di questa fantastica offerta di lancio! Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Clicca qui per acquistare Samsung Galaxy Fold3 o Galaxy Flip3 «

Altre offerte