Acquista Nintendo Switch a un prezzo imbattibile da Euronics!

Siete interessati all’acquisto di una console Nintendo Switch per divertirvi sia a casa sullo schermo della vostra TV o mentre siete in giro sia da soli che con i vostri amici? Oggi vi segnaliamo un’offerta che non dovete assolutamente lasciarvi sfuggire! Infatti, fino al prossimo 10 ottobre, e salvo esaurimento scorte, potete acquistare la console Nintendo Switch da Euronics a soli 269€, rispetto agli usuali 299,99€ di listino, dandovi modo di comprarla risparmiando diversi euro che potrete investire sul vasto catalogo di videogiochi per la macchina ibrida della grande N.

Nintendo Switch è una console ibrida che non solo si connette al televisore di casa, ma si trasforma anche in un sistema da gioco portatile grazie al suo schermo da 6,2 pollici con touch screen multi-touch capacitivo. La macchina consente di giocare in tre modalità distinte: TV, ideale per divertirsi in casa con amici e familiari; da tavolo, che, grazie allo stand integrato, consente di giocare in modalità cooperativa o competitiva sfruttando lo schermo della console dando un Joy-Con ad un amico, ed infine portatile, che permette di godere dell’esperienza di una console da casa ovunque andiate.

Trattandosi del modello lanciato originariamente nel 2019, Nintendo Switch è dotato di una maggiore durata rispetto all’edizione originale del 2017, permettendovi di giocare più a lungo lontani da una presa di corrente. Nella confezione è incluso un Joy-Con destro e uno sinistro. Entrambi includono un accelerometro e un giroscopio, che permettono di utilizzare controlli sensibili al movimento nei giochi compatibili. Il Joy-Con sinistro include anche un tasto di condivisione grazie al quale è possibile condividere immagini di gioco con gli amici, tramite social network.

Ovviamente, la console è compatibile con tutto il software disponibile in formato digitale su Nintendo eShop o su cartuccia fisica e consente di giocare in multiplayer sino ad otto giocatori in quei titoli che supportano tale modalità, portando il divertimento all’ennesima potenza.

Se stavate cercando il momento ideale per acquistare una console Nintendo Switch, finalmente potete smettere di attendere e catapultarvi sul sito di Euronics! Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

