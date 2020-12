Acquista il tuo regalo last minute con Mediaworld!

Oltre alle ottime offerte del Solo per Oggi, da MediaWorld è possibile usufruire di una nuova iniziativa che riguarda i regali Last Minute, con la possibilità di ordinare anche online ed inviare subito lo speciale biglietto d’auguri. La promozione, valida fino al 24 dicembre, propone tantissimi articoli a prezzo scontato, come smartphone, elettrodomestici e persino smart TV, motivo per cui vi suggeriamo di approfittarne subito, specie qualora manchi ancora qualche regalo di Natale al vostro appello.

Tra i vari prodotti in promozione trovate lo smartphone APPLE iPhone 11 128GB, dispositivo dotato di un Display Liquid Retina da 6,1″ con risoluzione di 1792×828 pixel e densità pari a 326ppi, per il massimo della nitidezza delle immagini. A proteggerlo, un vetro ultra-resistente, che si affianca al fatto che il telefono sia anche resistente alla polvere e all’acqua (fino a 30 minuti a quattro metri di profondità, con standard IP68).

Il fiore all’occhiello di APPLE iPhone 11 128GB è però probabilmente la sua doppia fotocamera da 12 MP, con ultra-grandangolo, grandangolo, ideale per qualsiasi tipologia di scatto dobbiate realizzare. Inoltre, consente di girare video in 4K fino a 60 fps, per il massimo della fluidità, e di servirvi anche della speciale e accurata modalità bokeh, per spettacolari ritratti dallo sfondo sfocato.

Solitamente lo smartphone APPLE iPhone 11 128GB in colorazione nera viene proposto a 769€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 629€, risparmiando 90€.

Lo smartphone APPLE iPhone 11 128GB è solo uno dei tanti articoli ricondizionati presenti su MediaWorld, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina della promozione, così da poter trovare il regalo perfetto da fare entro il 24 dicembre.

