Accessori gaming, smartphone e smart TV in sconto tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, martedì 23 novembre 2020, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo con la smart TV SAMSUNG UE55TU8070UXZT da 55″ che, grazie alla tecnologia Dynamic Crystal, offre un assoluto realismo nella riproduzione dei colori, mentre la tecnologia di retroilluminazione Dual LED regola la tonalità dei colori in base al contenuto così potrete vedere quello che ci piace esattamente come è stato ideato in origine. Infine, la modalità HDR migliora la resa luminosa della TV, offrendo una gamma immensa di colori e dettagli anche nelle scene più buie.

Il dispositivo pensa anche ai giocatori e utilizza la tecnologia Real Game Enhancer per garantire il massimo della velocità e il pieno controllo per un’esperienza di gameplay fluida e realistica. Inoltre, grazie alla tecnologia FreeSync (VRR) sarà possibile ridurre l’input lag, con un tearing e uno stuttering minori, ottimizzando i frame video dei giochi scena per scena.

Solitamente la smart TV SAMSUNG UE55TU8070UXZT viene proposta a 649€, ma oggi potete portarvela a casa a 479€.

Continuiamo con Xiaomi Redmi Note 9 Pro, smartphone della casa cinese dotato da una quad camera flagship, con la fotocamera principale di 64MP, accompagnata da un obiettivo grandangolare, un obiettivo macro ed un sensore di profondità, che vi garantiranno sempre il miglior risultato ad ogni scatto. La fotocamera ad altissima risoluzione di Xiaomi Redmi Note 9 Pro, e le ottimizzazioni AI ti assicurano scatti perfetti in ogni momento. Xiaomi Redmi Note 9 Pro è equipaggiata con il SoC Qualcomm Snapdragon 720G, che offre prestazioni migliorate rispetto a Snapdragon 712 in tutti i campi, da CPU, GPU ed AI. Grazie alla batteria integrata da 5.020mAh, il dispositivo è in grado di offrire un’autonomia davvero elevata e con una ricarica ultra rapida da 30W.

Solitamente Xiaomi Redmi Note 9 Pro viene proposto a 299€, ma attualmente potete acquistarlo a soli 229,99€.

Vi lasciamo alla nostra selezione delle offerte presenti nel “Solo per oggi Mediaworld”.

Offerte Solo per oggi Mediaworld