Acquista 40€ di set Lego Super Mario e ricevi in regalo un esclusivo pack di espansione!

È il periodo giusto per essere amanti dei mattoncini LEGO e di Super Mario! Infatti, sino al prossimo 12 ottobre, spendendo almeno 40€ nei set della linea LEGO Super Mario si riceverà in regalo l’esclusivo pacchetto di espansione “Sorpresa del Super Fungo“!

Sul sito LEGO sono disponibili diversi set della linea Super Mario. Si parte da “Avventure di Mario: Starter Pack“, che comprende un personaggio LEGO Mario che fornisce una risposta espressiva immediata tramite schermi LCD e altoparlanti. I giocatori possono raccogliere monete virtuali facendo percorrere a LEGO Mario la distanza che separa il Tubo di partenza dall’Asta del traguardo saltando su piattaforme rotanti e formate da nuvole e sul Blocco ? e affrontando superbattaglie contro i personaggi di Goomba e Bowser Junior.

Piuttosto interessante anche il pack di espansione “Battaglia finale al castello di Bowser“, che offre un castello giocattolo dotato di torri con piattaforme rotanti e vibranti, pinne per alzare le braccia di Bowser e accesso al Blocco ? e al Blocco tempo, un ponte tremante, oltre ai personaggi di Bowser, Boo, Tartosso e Fiammetto.

Ma il vero pezzo forte, ambito anche dai bambini “un po’ cresciuti” è il set Nintendo Entertainment System, composto da 2.646 pezzi e comprende un televisore con schermo a scorrimento attivato da una manopola. Il televisore incluso in questo delizioso LEGO NES costruibile misura più di 22.5 cm di altezza, 23,5 cm di larghezza e 16 cm di profondità, e nell’insieme si propone di un pezzo da collezione da esibire con orgoglio a casa o in ufficio. Eseguendo la scansione del mattoncino multifunzione posizionando LEGO Mario (il personaggio non è incluso) nello slot in alto, Mario reagirà ai nemici, agli ostacoli e ai power-up visualizzati. Tra i dettagli della console troviamo un controller e uno slot di apertura per il Game Pack costruibile con una funzione di blocco realistica.

Set di LEGO Super Mario