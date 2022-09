Acer Predator Orion 5000, desktop gaming con RTX 3080, con uno sconto di 500€ su Amazon!

State cercando un nuovo desktop gaming per farvi giocare tranquillamente con tutti i giochi attualmente in commercio? Oggi, abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere il desktop gaming Acer Predator Orion 5000 a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il desktop gaming Acer Predator Orion 5000 offre tutta la potenza necessaria per giocare alla grande, grazie al processore octa core Intel Core i7-12700 di dodicesima generazione, accompagnato da 32 GB di RAM DDR5 e 1 TB di velocissimo SSD. Ovviamente quando si parla di gaming non si può che considerare la scheda video come componente quasi principale per la configurazione. In questo caso, è presente una NVIDIA GeForce RTX 3080 con 10 GB di GDDR6X, che vi permette anche di godere di tutte le ultime tecnologie, come DLSS e Ray Tracing.

Il desktop gaming Acer Predator Orion 5000 presenta un’estetica accattivante che di certo non lo farà passare inosservato sulla vostra scrivania, con le sue ventole Predator FrostBlade 2.0 con illuminazione ARGB incorporata che mantengono bassa la temperatura. Il desktop gaming Acer Predator Orion 5000 offre anche un accesso immediato a quattro porte USB (tre Type-A e una Type-C) e jack audio da 3,5mm direttamente dal pannello frontale, così da non costringervi a allungare le braccia sul retro del PC.

Solitamente il desktop gaming Acer Predator Orion 5000 viene proposto a 2.999€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 2.499€, con uno sconto del 17% e un risparmio reale di 500€. Si tratta dell’occasione perfetta per acquistare un ottimo desktop gaming a prezzo scontato.

