Acer Predator Cestus 310, ottimo mouse gaming, con uno sconto del 30% da MediaWorld!

Tornano anche oggi, mercoledì 21 settembre 2022, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Il prodotto in evidenza tra le offerte di oggi è sicuramente il mouse gaming Acer Predator Cestus 310, che attualmente potete portarvi a casa a soli 27,99€, rispetto ai 39,99€ usuali di listino, con uno sconto del 30% e un risparmio reale di 12€.

Il mouse gaming Acer Predator Cestus 310 offre un tracciamento ad alta velocità grazie al sensore Pixart 3519, il quale assicura una sensibilità sino a 4.200 DPI e vari livelli di impostazioni.

Il mouse gaming Acer Predator Cestus 310 si adatta perfettamente al palmo della mano, per la massima ergonomia durante le sessioni di gioco più lunghe. Inoltre, i sei pulsanti presenti sul dispositivo sono garantiti per ben 10 milioni di clic, assicurando una durata eccellente.

Il mouse gaming Acer Predator Cestus 310 è dotatao anche di una memoria integrata, così da memorizzare le vostre impostazioni preferite direttamente sul dispositivo, così da essere sempre pronto all’uso. La connessione al PC o notebook avviene tramite USB e il cavo è abbastanza lunga per poter arrivare praticamente ovunque.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati; quindi, suggeriamo di visitare il sito di MediaWorld per scoprirli tutti direttamente dal link in calce. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.