Acer Chromebook a meno di 300€ tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, mercoledì 21 ottobre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a notebook, router ed accessori gaming, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo con l’Acer Chromebook Spin 311, dispositivo ideale per effettuare operazioni leggere come la navigazione Internet o la scrittura di documenti che, grazie al suo basso consumo energetico, è in grado di regalare un’ottima autonomia. Inoltre, Chrome OS ottimizza le prestazioni della batteria e consente di fare di più con ogni ricarica, arrivando sino a ben 16 ore di utilizzo. Il processore integrato MTK MT8183, i 4GB di RAM ed i 64GB di memoria di archiviazione eMMC, oltre allo schermo touch da 11,6″, garantiscono un’alta produttività sul web o con la miriade di app disponibili su Google Play Store, rendendo Acer Chromebook Spin 311 un valido compagno per il lavoro, lo studio ed il tempo libero.

Solitamente Acer Chromebook Spin 311 viene venduto a 369€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 299€, risparmiando 299€.

Continuiamo con il notebook Lenovo Yoga S940, equipaggiato con un display 14″ IPS a risoluzione 1080p che assicura un’ottima visione delle immagini e video da ogni angolazione. Ad animare il notebook è un processore Intel i5-1035G4 di decima generazione accoppiato a 8GB di RAM DDR4. Per caricamenti veloci delle applicazioni, la compagnia ha deciso di installare su Lenovo Yoga S940 un SSD da 512 GB, mentre Lenovo Smart Assist utilizza l’intelligenza artificiale per anticipare le vostre esigenze. Tra le funzionalità intelligenti troviamo, ad esempio, la regolazione automatica delle impostazioni di alimentazione, lo sfondo sfocato e l’audio ottimizzato durante le videochat, nonché il software di rilevamento del movimento per trasferire contenuti dallo schermo del notebook ad un monitor semplicemente ruotando la testa.

La batteria del dispositivo è in grado di ricaricarsi rapidamente fino all’80% in soli 60 minuti e al 100% in 120 minuti, e con soli 15 minuti di ricarica si hanno fino a 2 ore di autonomia. Lo schermo, grazie alla certificazione VESA DisplayHDR 400, è in grado di visualizzare immagini incredibilmente realistiche, mentre l’audio immersivo prodotto dal sistema di altoparlanti Dolby Atmos vi offrirà un intrattenimento realmente coinvolgente.

Solitamente il notebook Lenovo Yoga S940 viene proposto a 1.49,99€, ma oggi potete acquistarlo a 1.322,99€, risparmiando 177€.

