Se state vedendo un po’ troppi accessori sessuali in Cyberpunk 2077, sappiate che è un bug anche quello

La sessualità – e generalmente il rapporto molto esplicito con il sesso – è una delle caratteristiche portanti di Cyberpunk 2077 e della sua Night City: la megalopoli del futuro è strapiena di riferimenti ai rapporti carnali, di pubblicità allusive e di outfit che lasciano poco all’immaginazione, qualsiasi siano le vostre fantasie. Così, una delle caratteristiche che tutti abbiamo notato, esplorandone gli anfratti, è una presenza non indifferente di giocattoli sessuali di ogni risma. Un modo di porre ulteriormente l’accento sul rapporto tra Night City e il sesso? Non esattamente: più che altro, uno spawn incontrollato che sarà regolato.

I colleghi del sito Kotaku, infatti, si sono messi a un tavolo per parlare della sovrabbondanza di dildo all’interno del gioco direttamente con CD Projekt RED. Cyberpunk 2077 non ha mai nascosto la sua volontà di essere un gioco per adulti – vi basti pensare al motion capture per le scene di sesso – ma questi gadget sono effettivamente voluti? A rispondere è stato il senior quest designer Philipp Weber, che ha spiegato che, ovviamente, quello che per noi oggi può essere considerato strambo od osceno, è invece la normalità a Night City nel 2077.

Tra le tante particolarità di Night City in Cyberpunk 2077 c'è un rapporto molto diretto con la sessualità

Al di là di questo, comunque, e della scelta narrativa per la presenza di questi oggetti che si trovano un po’ dappertutto, c’è una questione tecnica. Come spiegato da Weber:

Il secondo motivo per l’alto numero di dildo che potete trovare nel mondo di gioco è perché fanno spawn come loot casuale. Sono delle impostazioni che stavamo ancora migliorando, soprattutto durante le fasi di recensione – quando il numero di questi oggetti nel mondo di gioco era piuttosto alto. Aggiusteremo le cosa in modo che non compaiano troppo fuori posto/fuori contesto, così da non distrarre e da limitarli a dove dovrebbe stare fin dal design.

Anzi, a dire il vero, fa notare Weber, la situazione dovrebbe essere già in parte migliorata con i recenti aggiornamenti diffusi per il gioco, quindi questi accessori hanno vita breve. O almeno, il fatto che compaiano dietro ogni angolo ha vita breve.

Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Il gioco di ruolo di CD Projekt RED è al centro di titaniche polemiche a causa della sua edizione console, assolutamente non all’altezza delle aspettative e mai mostrata prima del lancio, al punto che la casa polacca ha firmato una lettera di scuse e ammesso le sue colpe anche davanti agli investitori, aprendo a una politica di rimborsi.

Vedremo come proseguirà la questione nelle prossime settimane: a breve vedremo ulteriori migliorie su console, che però non cambieranno l’aspetto estetico del gioco, mentre a gennaio e febbraio avremo patch maggiori che dovremmo risolvere le problematiche più critiche.