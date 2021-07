Accessori Logitech per l’estate con sconti sino al 50% tra le offerte del weekend Amazon

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che ci propone dei tagli di prezzo su una selezione di diversi prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che sono stati lanciati anche degli sconti relativi agli accessori Logitech per l’estate che vi consentiranno di risparmiare considerevolmente sul loro acquisto.

Tra i vari articoli presenti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo la tastiera wireless Logitech K400 Plus, che potete portarvi a casa a soli 22,99€, rispetto ai 45,99€ usuali di listino, con uno sconto del 50%.

La tastiera wireless Logitech K400 Plus ha una portata wireless di 10 metri e un touchpad integrato che permette di accedere a film, programmi TV e altri contenuti multimediali dal computer seduti comodamente in poltrona.

La tastiera wireless Logitech K400 Plus è dotata di tasti funzione che consentono l’accesso immediato al volume e al menu di navigazione, mentre grazie ai tasti direzionali i contenuti digitali sono a portata di click.

La tastiera wireless Logitech K400 Plus è compatta senza tuttavia sacrificare il comfort, e quando non viene utilizzata può essere riposta facilmente in posizione verticale.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su accessori Logitech per l’estate tra gli sconti del weekend di Amazon.

